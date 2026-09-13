Фенікс-Маріуполь обіграв Пробій, Прикарпаття здобуло вольову перемогу над Нивою у 7 турі Першої ліги

У неділю, 13 вересня, продовжився сьомий тур Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Фенікс-Маріуполь на виїзді обіграв Пробій Городенка. З 74-ї хвилини господарі грали в меншості.

Пізніше відбувся ще один поєдинок ігрового дня, у якому Нива Тернопіль вдома програла Прикарпаттю. Саме господарі поля відкрили рахунок вже на 3-й хвилині зустрічі, однак в середині 1-го тайму залишилися у меншості після вилучення Буртника.

Прикарпаття перевагою скористалося у другій 45-хвлинці, двічі відзначившись у воротах суперника. Під завершення матчу гості також залишилися у меншості, однак тернопільський клуб не зміг врятувати бодай нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга

7 тур, 13 вересня

Пробій Городенка – Фенікс-Маріуполь – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Кисленко, 0:2 – 87 Грицак

Вилучення: 74 Харук (Пробій Городенка)

Нива Тернопіль – Прикарпаття 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Снурніцин, 1:1 – 72 Цюцюра (пен), 1:2 – 77 Цюцюра

Вилучення: 20 – Буртнік (Нива Тернопіль)

Напередодні Інгулець мінімально обіграв харківський Металіст із рахунком 1:0. Сьомий тур Першої ліги завершиться двома матчами у понеділок, 14 вересня.