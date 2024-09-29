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Рома Довбика вирвала перемогу над Венецією, Комо переграв Верону в 6 турі Серії А

Андрій Яросименко , Володимир Кук — 29 вересня, 18:51
Рома Довбика вирвала перемогу над Венецією, Комо переграв Верону в 6 турі Серії А

Сьогодні, 28 вересня, пройде 5 матчів 6 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У матчі-відкритті дня попередній суперник київського Динамо у Лізі Європи, Лаціо, здобув перемогу над Торіно. Гості лідирувати з рахунком 0:2, але Торіно зміг відіграти два м'ячі. Втім, гол Тіджані Носліна приніс "біло-блакитним" перемогу.

Також видовищним став матч Роми проти Венеції. "Вовки" першими пропустили гол, але з 74 хвилини вийшли вперед завдяки голам Браяна Крістанте та Нікколо Пізіллі. Український нападник Роми Артем Довбик провів на полі весь матч, результативними діями не відзначився. Портал Sofascore оцінив виступ українця в 6.9 балів.

Чемпіонат Італії – Серія А
6 тур, 27 вересня
Торіно – Лаціо 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Гендузі, 0:2 – 60 Діа, 1:2 – 67 Адамс, 1:3 – 89 Нослін, 2:3 – 90+2 Коко.

Комо – Верона 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Кутроне, 1:1 – 53 Лазович, 2:1 – 72 Кутроне, 3:1 – 89 Белотті, 3:2 – 90+4 Ламбурд.

Вилучення: Суслов.

Рома – Венеція 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 44 Пох'янпало, 1:1 – 74 Крістанте, 2:1 – 83 Пізілі

Також сьогодні відбудуться ще 2 матчі:

19:00. Емполі – Фіорентина

21:45. Наполі – Монца

Нагадаємо, напередодні Інтер з дублем Мартінеса здолав Удінезе, Ювентус декласував Дженоа.

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Торіно

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