Рома Довбика вирвала перемогу над Венецією, Комо переграв Верону в 6 турі Серії А
Сьогодні, 28 вересня, пройде 5 матчів 6 туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У матчі-відкритті дня попередній суперник київського Динамо у Лізі Європи, Лаціо, здобув перемогу над Торіно. Гості лідирувати з рахунком 0:2, але Торіно зміг відіграти два м'ячі. Втім, гол Тіджані Носліна приніс "біло-блакитним" перемогу.
Також видовищним став матч Роми проти Венеції. "Вовки" першими пропустили гол, але з 74 хвилини вийшли вперед завдяки голам Браяна Крістанте та Нікколо Пізіллі. Український нападник Роми Артем Довбик провів на полі весь матч, результативними діями не відзначився. Портал Sofascore оцінив виступ українця в 6.9 балів.
Також сьогодні відбудуться ще 2 матчі:
19:00. Емполі – Фіорентина
21:45. Наполі – Монца
Нагадаємо, напередодні Інтер з дублем Мартінеса здолав Удінезе, Ювентус декласував Дженоа.