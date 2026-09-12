Поділля переграло Скалу-1991, Дністер здобув перемогу над Вільхівцями в 6-му турі Другої ліги

У суботу, 12 вересня, відбулася низка матчів шостого туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Завдяки голам Савчука та Черненка Поділля зуміло обіграти Скалу 1911.

Дністер здобув три очки у матчі з Вільхівцями. Рахунок відкрив Ралюченко, який зрізав м'яч у власні ворота на 39-й хвилині. Команда Валерія Іващенка вирішила не втрачати свій шанс та відзначилася другим голом протягом другого тайму.

Чемпіонат України – Друга ліга

6-й тур, 12 вересня

Група А

Поділля – Скала 1911 2:1 (2:1) Голи: 1:0 – 24 Черненко, 1:1 – 29 Пастух, 2:1 – 33 Савчук.

Вільхівці – Дністер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Ралюченко (автогол), 0:2 – 69 Палагнюк.

Зауважимо, що матч між дублем Олександрії та Ребел в групі "B" був перерваний на 55-й хвилині за рахунку 0:1 після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше Ребел розгромив Пенуел у заключному матчі 5-го туру Другої ліги