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Олександрія-2 розтрощила Пенуел у 4 турі Другої ліги

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 15:23
Олександрія-2 розтрощила Пенуел у 4 турі Другої ліги
Олександрія

У неділю, 30 серпня, відбувся заключний матч 4-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У поєдинку групи Б Олександрія-2 обіграла Пенуел. Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила "містянам" із 8 очками очолити групу Б.

Чемпіонат України – Друга ліга
4-й тур, 30 серпня

Олександрія-2 (Олександрія) — Пенуел (Кривий Ріг) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 66 Черниш, 2:0 – 77 Омельченко, 3:0 – 84 Горбатов

Нагадаємо, напередодні Атлет переміг Авангард, а Рух програв Дністеру.

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