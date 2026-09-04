Атлет переграв Олександрію-2 у 5 турі Другої ліги, Авангард програв Карбону

У п'ятницю, 4 вересня, низкою матчів стартував 5-й тур Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Так, у групі А Діназ вдома зіграв унічию з Вільхівцями, а вінницька Нива розгромила Ниву Тернопіль-2.

Водночас у групі Б Карбон з мінімальним рахунком переміг Авангард, а Олександрія-2 програла Атлету.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

5-й тур, 4 вересня

Група А

Діназ – Вільхівці 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 24 Савін, 1:1 – 30 Шестаков, 1:2 – 38 Шестаков, 2:2 – 52 Кононенко

Нива Вінниця – Нива Тернопіль-2 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 3 Загорулько, 2:0 – 12 Якимчук, 3:0 – 23 Мендес, 4:0 – 47 Мендес, 4:1 – 90+2 Романюк

Група Б

Карбон – Авангард 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 15 Жеребецький

Нереалізований пенальті: 26 – Череватенко (Карбон)

Атлет – Олександрія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Білозеров, 2:0 – 29 Кулакевич

Нагадаємо, у заключному матчі 4-го туру Олександрія-2 розгромила Пенуел.