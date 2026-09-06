Ребел розгромив Пенуел у заключному матчі 5-го туру Другої ліги

У неділю, 6 вересня, відбувся заключний матч 5-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27, у якому Ребел на виїзді розгромив Пенуел.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Гості відкрили рахунок під перерву зусиллями Олексія Бриженка, а в другій 45-хвилинці Богдан Андрухів та Володимир Лазарець зняли всі питання щодо переможця.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

5-й тур, 6 вересня

Група Б

Пенуел – Ребел 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Бриженко, 0:2 – 55 Андрухів, 0:3 – 89 Лазарець

З результатами попередніх матчів туру можна ознайомитися у цій новині.