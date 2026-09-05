Скала 1911 обіграла Рух у 5-му турі Другої ліги

У суботу, 5 вересня, відбулися чергові матчі 5-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Так, у групі А Дністер переміг Поділля, а Рух на виїзді зазнав поразки від Скали 1911.

Водночас у групі Б Полтава-2 зіграла внічию з Тростянцем.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

5-й тур, 5 вересня

Група А

Дністер – Поділля 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Захарків, 1:1 – 51 Шкіндер, 2:1 – 59 Бацман, 2:2 – 71 Максимець, 3:2 –85 Захарків

Скала 1911 – Рух 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 24 Криницький

Група Б

Полтава-2 – Тростянець 0:0

Нагадаємо, 4 вересня Атлет переграв Олександрію-2, а Авангард програв Карбону.