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Атлет переміг Авангард, Металург програв Ребелу в 4-му турі Другої ліги

Олексій Мурзак — 29 серпня 2026, 16:15
Атлет переміг Авангард, Металург програв Ребелу в 4-му турі Другої ліги

У суботу, 29 серпня, низкою матчів продовжилася програма 4-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Так, у групі А Поділля розписало нічию з Діназом. Пізніше відбудуться ще 2 поєдинки.

Водночас у групі Б Тростянець розійшовся миром з Карбоном, Атлет здолав Авангард, а Ребел переграв Металург.

Чемпіонат України – Друга ліга
4-й тур, 29 серпня

Група А

Поділля – Діназ 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 20 Дорош, 1:1 – Переходько

  • Брацлав – Нива Вінниця
  • Рух – Дністер

Група Б

Тростянець – Карбон 0:0

Авангард – Атлет 2:3 (1:0)

Голи: 0:1 – 43 Пресіч, 1:1 – 51 Галушка, 2:1 – 80 Гребенюк, 2:2 – 86 Миц, 2:3 – 89 Юшко

Ребел – Металург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Ставничий, 2:0 – 55 Бриженко, 2:1 – 78 Дорошенко

Нагадаємо, 28 серпня Скала 1911 переграла Ниву Тернопіль-2 у стартовому матчі 4-го туру.

Чемпіонат України, Друга ліга

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