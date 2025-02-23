Нант обіграв Ланс, Тулуза розгромила Гавр, Ніцца впоралася із Монпельє в 23 турі Ліги 1

У неділю, 23 лютого, продовжилася програма 23 туру французької Ліги 1, яка цього разу нараховувала п'ять матчів.

Ігровий день відкривали Нант та Ланс, обидві команди мали до цієї зустрічі серію з двох поразок поспіль. І господарі поля зробили все можливе, щоб їхня серія перервалася, а серія гостей – продовжилася.

Потім Тулуза цілком прогнозовано розгромила одного з аутсайдерів чемпіонату в особі Гавра, а Ніцца впоралася з найгіршою командою Ліги 1 Монпельє. А паралельно із цим Страсбург Едуарда Соболя та Брест розписали "суху" нічию.

Увечері відбудеться гаряче протистояння Ліона та ПСЖ, яке розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

23 тур, 23 лютого

Нант – Ланс 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Леру, 2:0 – 60 Саймон (пенальті), 2:1 – 65 Кль Айнауї (пенальті), 3:1 – 90+5 Елія.

Вилучення: 70 Нзола (Ланс, пряма червона картка).

Гавр – Тулуза 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Абухлаль, 1:1 – 51 Сумаре, 1:2 – 56 Сьєрро (пенальті), 1:3 – 63 Деннум, 1:4 – 78 Магрі.

Вилучення: 57 Мванга (Гавр, пряма червона картка).

Ніцца – Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Клосс, 2:0 – 65 Будауї.

Страсбург – Брест 0:0 (0:0)

21:45 Ліон – ПСЖ

Нагадаємо, що вчора відбулися цікаві матчі 23 туру Ліги 1 за участю лідерів чемпіонату Франції, один з яких зазнав несподіваної розгромної поразки.