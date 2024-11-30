Ренн забив п'ять голів Сент-Етьєну, Брест обіграв Страсбург: результати 13 туру Ліги 1
У суботу, 30 листопада, 13 тур французької Ліги 1 продовжився трьома матчами.
Спочатку на поле вийшли Ренн та Сент-Етьєн. "Зеленим" дуже не пощастило, адже наприкінці першого тайму вони залишилися у меншості та отримали пенальті у свої ворота. Після цього вони пропустили одразу п'ять голів.
Потім Брест після дуже впевненого першого тайму ледь не втратив перемогу над Страсбургом.
Вечір закриватимуть у Парижі ПСЖ та Нант.
Ренн – Сент-Етьєн 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Калімуендо 39 (пенальті), 2:0 – Бла 45+6, 3:0 – Гуїрі 53, 4:0 – Калімуендо 61, 5:0 – Калімуендо 67 (пенальті).
Вилучення: Кафаро 37 (Сент-Етьєн, пряма червона картка).
Брест – Страсбург 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Лала 12 (пенальті), 2:0 – Перейра 45+1, 2:1 – Уаттара 85, 3:1 – Дель Кастільйо 90+2.
- 22:00 ПСЖ – Нант
13 тур Ліги 1 стартував грою Реймса та Ланса. І хоча моментів у тому матчі було небагато, переможець все ж таки був визначений.