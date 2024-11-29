Ланс здобув виїзну перемогу над Реймсом на старті 13 туру Ліги 1

У п'ятницю, 29 листопада, програму 13 туру французької Ліги 1 відкривали Реймс та Ланс.

Господарі поля створили більше моментів, але жоден з них не завершився голом, чого не скажеш про моменти гостей.

У середині першого тайму Адрієн Томассон вивів Ланс уперед, а на 61-й хвилині М'Бала Нзола подвоїв перевагу своєї команди та, як виявилося, поставив крапку у грі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

13 тур, 29 листопада

Реймс – Ланс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Томассон 23, 0:2 – Нзола 61.

Реймс: Є. Діуф – Бута, Кіпре, Агбаду, Ак'єме – Едоа (Діахон, 66), Теума (Коне, 66), Іто, Мунетсі (Москардо, 80), Накамура (Фофана, 66) – Діакіте (Салама, 80).

Ланс: Самба – Хусанов, Данзо, Медіна – Франковський, Томассон, А. Діуф (Ель Айнауї, 46), Зарурі (Мачадо, 78) – Ласкарі (Сотока, 71), Нзола (Чавез, 88), Фюльжіні (Оджедіран, 78).

Попередження: Едоа – А. Діуф, Ласкарі.

Після 13 зіграних турів Ланс з 20 очками займає шосте місце, у той час як Реймс іде дев'ятим, маючи на два бали менше.

У суботу, 30 листопада, пройде три матчі: Ренн прийматиме Сент-Етьєн, Брест зіграє зі Страсбургом, а Нант намагатиметься стримати ПСЖ.

І саме колишній хавбек парижан може взимку повернутися до Європи, бо на нього претендує один італійський гранд.