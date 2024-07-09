Паневежис сенсаційно розгромив ГІК: результати 1 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні, 9 липня, офіційно стартував розіграш Ліги чемпіонів-2024/25.

12 команд розпочали боротьбу в першому раунді кваліфікації.

Паневежис (Литва) — ГІК (Фінляндія) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Велюліс 17, 2:0 — Горобцов 65, 3:0 — Мбо 67

Хамрун (Мальта) — Лінколь Ред Імпс (Гібралтар)

Нью-Сейнтс (Вельс) — Дечич (Чорногорія)

Санта-Колома (Андорра) — Баллкані (Косово)

Вікінгур Рейк’явік (Ісландія) — Шемрок Роверс (Ірландія)

Віртус (Сан-Марино) — Стяуа (Румунія)

Нагадаємо, київське Динамо стартує з другого кваліфікаційного раунду. В "біло-синіх" буде надпринциповий суперник — сербський Партизан. Шахтар, своєю чергою, розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.