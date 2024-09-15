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Ренн декласував Монпельє, Реймс мінімально переміг Нант у матчах 4 туру Ліги 1

Володимир Кук — 15 вересня, 20:40
Ренн декласував Монпельє, Реймс мінімально переміг Нант у матчах 4 туру Ліги 1
Ліга 1

Сьогодні, 15 вересня, відбулись 4 матчі четвертого туру у французькій Лізі 1.

Ренн у домашньому матчі декласував Монпельє. Реймс на виїзді мінімально переміг Нант.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
4 тур, 15 вересня

Ренн – Монпельє 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 24 Бла, 2:0 35 Калімуендо, 3:0 60 Гренбек

Нант – Реймс 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 28 Аугусто, 1:1 – 34 Мунетсі, 1:2 – 90+1 Накамура

Страсбург – Анже 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 31 Нанасі, 1:1 62 Дьєнг

Тулуза – Гавр 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 70 Бабіка, 2:0 86 Гбоо

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще 1 матч:

21:45. Ланс Ліон

Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, ПСЖ у домашньому матчі переміг Брест (3:1). Усман Дембеле відзначився дублем.

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