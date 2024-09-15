Ренн декласував Монпельє, Реймс мінімально переміг Нант у матчах 4 туру Ліги 1
Ліга 1
Сьогодні, 15 вересня, відбулись 4 матчі четвертого туру у французькій Лізі 1.
Ренн у домашньому матчі декласував Монпельє. Реймс на виїзді мінімально переміг Нант.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
4 тур, 15 вересня
Ренн – Монпельє 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 24 Бла, 2:0 – 35 Калімуендо, 3:0 – 60 Гренбек
Нант – Реймс 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 28 Аугусто, 1:1 – 34 Мунетсі, 1:2 – 90+1 Накамура
Страсбург – Анже 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 31 Нанасі, 1:1 – 62 Дьєнг
Тулуза – Гавр 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 70 Бабіка, 2:0 – 86 Гбоо
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще 1 матч:
21:45. Ланс – Ліон
Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, ПСЖ у домашньому матчі переміг Брест (3:1). Усман Дембеле відзначився дублем.