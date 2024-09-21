ПСЖ вперше втратив очки, Лілль влаштував перестрілку зі Страсбуром: результати Ліги 1

У суботу, 21 вересня, відбулися три матчі 5 туру французької Ліги 1.

Парі Сен-Жермен не зміг перемогти вперше в сезоні-2024/25. Команда Луїса Енріке допустила осічку у виїзному матчі з Реймсом. Лілль та Страсбур, своєю чергою, видали яскраву перестрілку з 6 голами.

Чемпіонат Франції – Ліга

15 тур, 21 вересня

Лілль – Страсбур 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 – Жегрова 15, 2:0 – Жегрова 27, 2:1 – Сантос 30, 2:2 – Емега 42, 2:3 – Нанасі 66, 3:3 – Девід 84

Ренн – Ланс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Калімуендо 24, 1:1 – Нзола 90+6

Реймс – ПСЖ 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Накамура 9, 1:1 – Дембеле 68

Нагадаємо, напередодні, в матчі-відкритті туру, Ніцца розтрощила Сент-Етьєн з непристойним рахунком.