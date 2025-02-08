Гол Магвайра на останній хвилині вивів Манчестер Юнайтед в наступний раунд Кубку Англії

У п'ятницю, 7 лютого, на "Олд Траффорд" стартувала стадія 1/16 фіналу Кубку Англії матчем, у якому зійшлися колишня та нинішня команди Руда ван Ністелроя – Манчестер Юнайтед приймав Лестер.

Манкуніанці знову провели далеко не найвидатніший матч, який ледь не став катастрофою. Аутсайдер АПЛ перегравав команду Рубена Аморіма на її ж полі. А наприкінці першого тайму Боббі Де Кордова-Рід з метру ударом головою переправив м'яч до сітки воріт Андре Онана.

По перерві Аморім прибрав з поля Патріка Доргу, який дебютував за "червоних дияволів", замість нього вийшов Алехандро Гарначо. Але рахунок зрівняв іншиий гравець, який також вийшов на заміну.

Це Джошуа Зіркзе з близької відстані скористався своїм моментом та забив гол, чим дуже допоміг команді повірити у власні сили.

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Але МЮ дуже довго не міг скористатися всоєю перевагою. Здавалося, що основний час завершиться нічийним результатом.

Проте знайшовся герой, який приніс Юнайтед перемогу. На останній хвилині доданого часу Бруно Фернандеш виконав навіс зі штрафного на дальню штангу, де Гаррі Магвайр влучним ударом головою вразив дальній кут воріт "лисів".

Кубок Англії з футболу сезону-2024/25

1/16 фіналу, 7 лютого

Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Де Кордова-Рід, 1:1 – 68 Зіркзе. 2:1 – 90+3 Магвайр.

Манчестер Юнайтед: Онана – Мазрауї, Магвайр, Йоро – Далот, Угарте (90+4 Каземіро), Фернандеш, Доргу (46 Гарначо) – Діалло, Гойлунд, Мейну (64 Зіркзе).

Лестер: Германсен – Джастін, Фас, Околі, Томас (58 Кулібалі) – Ндіді (58 Вінкс), Сумаре, Аю, Ель-Ханнус, Де Кордова-Рід (73 Макетір) – Дака (81 Буонанотте).

Попередження: Угарте.

Манчестер Юнайтед став першим учасником 1/8 фіналу Кубку Англії. Всі інші матчі відбудуться протягом наступних чотирьох днів. Пари наступної стадії визначаться шляхом жеребкування.