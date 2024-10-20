Манчестер Сіті на останніх секундах вирвав перемогу над Вулвергемптоном у 8 турі АПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбувся матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті у виїзному поєдинку проти Вулвергемптона був дуже близьким до втрати очок. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Проте до останніх секунд трималася нічия, а "містяни" по ходу зустрічі навіть поступалися.

І навіть вирішальний гол, забитий на 90+5 хвилині, міг бути скасований. Його переглядали за допомогою відеоповторів, проте вирішили зарахувати.

Чемпіонат Англії – АПЛ

20 жовтня, 8 тур

Вулвергемптон – Манчестер Сіті 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Ларсен, 1:1 – 33 Гвардіол, 1:2 – 90+5 Стоунз.

Зауважимо, що підопічні Жузепа Гвардіоли скористалися можливістю відірватися від Арсенала у боротьбі за чемпіонство після того, як "каноніри" сенсаційно програли Борнмуту Іллі Забарного.

Також нею може скористатися Ліверпуль, який сьогодні зіграє проти Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.