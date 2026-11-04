Миколенко: Сподіваюся, Евертон боротиметься за єврокубки до самого кінця

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про те, які завдання стоять перед командою на поточний сезон АПЛ.

Слова українця наводить пресслужба Евертона.

"Сподіваюся, ми виступимо значно краще, ніж минулого сезону. Торік ми грали не дуже добре, але з нашою командою таке іноді трапляється. Сподіваюся, боротимемося за єврокубки до самого кінця. Зараз ми рухаємося від матчу до матчу й продовжуємо працювати.

У нас справді дуже талановита команда. Є молоді футболісти, є досвідчені гравці. Сподіваюся, виграємо наступний матч, а потім подивимося, якою буде ситуація після міжнародної паузи", – заявив Миколенко.