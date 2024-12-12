МЮ здолав Вікторію, Рома Довбика здолала Брагу, ПАОК декласував Ференцварош в 6 турі ЛЄ

У четвер, 12 грудня, заплановані 17 матчів шостого туру Ліги Європи сезону-2024/25.

Зокрема, італійська Рома разом з Артемом Довбиком у більшості перемогла португальську Брагу. Українець вийшов на поле на 46 хвилині, результативними діями не відзначився.

Також Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу над чеською Вікторією Пльзень. Поєдинок завершився з рахунком 2:1, а МЮ по ходу зустрічі довелося відіграватися.

А грецький ПАОК декласував угорський Ференцварош, забивши 5 голів без відповіді.

Ліга Європи сезон-2024/25 – основний раунд

6 тур, 12 грудня

Вікторія Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Видра, 1:1 – 62 Гойлунн, 1:2 – 88 Гойлунн

Гоффенгайм – Стяуа 0:0

Лудогорець – АЗ Алкмар 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 ван Боммел, 0:2 – 19 Майкума, 1:2 – 61 Чочев, 2:2 – 63 Дуа

Мальме – Галатасарай 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Ботхейм, 1:1 – 43 Йелерт, 1:2 – 56 Акгюн, 2:2 – 90+2 Пенья

Олімпіакос – Твенте 0:0

ПАОК – Ференцварош 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Тайсон, 2:0 – 29 Льямас, 3:0 – 76 Чалов, 4:0 – 80 Живкович (пен.), 5:0 – 89 Десподов

Рома – Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Пеллегріні, 2:0 – 47 Абдулхамід, 3:0 – 90+1 Ермосо

Вилучення: 68 Матеус (пряма червона)

Роял Уніон – Ніцца 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 33 Іванович, 1:1 – 45+1 Гессан, 2:1 – 90+2 Іванович

Також сьогодні відбудеться ще декілька матчів, зокрема київське Динамо зіграє із Реалом Сосьєдад на стадіоні Аноета о 22:00.

22:00 Аякс – Лаціо

22:00 Буде-Глімт – Бешикташ

22:00 Ельфсборг – Карабах

22:00 Ліон – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Маккабі Тель-Авів – РФС

22:00 Реал Сосьєдад – Динамо Київ

22:00 Порту – Мідтьюлланн

22:00 Рейнджерс – Тоттенгем

22:00 Славія Прага – Андерлехт

Нагадаємо, на сайті Чемпіон можна ознайомитись із детальним розбором майбутнього суперника Динамо в ЛЄ.