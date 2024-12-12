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МЮ здолав Вікторію, Рома Довбика здолала Брагу, ПАОК декласував Ференцварош в 6 турі ЛЄ

Микола Дендак — 12 грудня 2024, 21:40
МЮ здолав Вікторію, Рома Довбика здолала Брагу, ПАОК декласував Ференцварош в 6 турі ЛЄ
УЄФА

У четвер, 12 грудня, заплановані 17 матчів шостого туру Ліги Європи сезону-2024/25.

Зокрема, італійська Рома разом з Артемом Довбиком у більшості перемогла португальську Брагу. Українець вийшов на поле на 46 хвилині, результативними діями не відзначився.

Також Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу над чеською Вікторією Пльзень. Поєдинок завершився з рахунком 2:1, а МЮ по ходу зустрічі довелося відіграватися.

А грецький ПАОК декласував угорський Ференцварош, забивши 5 голів без відповіді.

Ліга Європи сезон-2024/25 – основний раунд
6 тур, 12 грудня

Вікторія Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Видра, 1:1 – 62 Гойлунн, 1:2 – 88 Гойлунн

Гоффенгайм – Стяуа 0:0

Лудогорець – АЗ Алкмар 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 ван Боммел, 0:2 – 19 Майкума, 1:2 – 61 Чочев, 2:2 – 63 Дуа

Мальме – Галатасарай 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Ботхейм, 1:1 – 43 Йелерт, 1:2 – 56 Акгюн, 2:2 – 90+2 Пенья

Олімпіакос – Твенте 0:0

ПАОК – Ференцварош 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Тайсон, 2:0 – 29 Льямас, 3:0 – 76 Чалов, 4:0 – 80 Живкович (пен.), 5:0 – 89 Десподов

Рома – Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Пеллегріні, 2:0 – 47 Абдулхамід, 3:0 – 90+1 Ермосо
Вилучення: 68 Матеус (пряма червона)

Роял Уніон – Ніцца 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 33 Іванович, 1:1 – 45+1 Гессан, 2:1 – 90+2 Іванович

Також сьогодні відбудеться ще декілька матчів, зокрема київське Динамо зіграє із Реалом Сосьєдад на стадіоні Аноета о 22:00.

22:00 Аякс – Лаціо

22:00 Буде-Глімт – Бешикташ

22:00 Ельфсборг – Карабах

22:00 Ліон – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Маккабі Тель-Авів – РФС

22:00 Реал Сосьєдад – Динамо Київ

22:00 Порту – Мідтьюлланн

22:00 Рейнджерс – Тоттенгем

22:00 Славія Прага – Андерлехт

Нагадаємо, на сайті Чемпіон можна ознайомитись із детальним розбором майбутнього суперника Динамо в ЛЄ.

АЗ Алкмар Айнтрахт Андерлехт Аякс Бешикташ Брага Буде-Глімт Вікторія Галатасарай Гоффенгайм Динамо Київ Карабах Лаціо Ліон Лудогорець Мальме Манчестер Юнайтед Мідтьюлланн Ніцца Олімпіакос ПАОК Порту Реал Сосьєдад Рейнджерс Рома РФС Славія Стяуа Тоттенгем Ференцварош Артем Довбик Маккабі Тель-Авів Твенте Рояль Уніон Ліга Європи-2024/25 Ельфсборг

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