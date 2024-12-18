Ми довіряємо Михайлу, його кар'єра в Челсі ще не завершилася: Мареска відреагував на відсторонення Мудрика

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска під час прессконференції напередодні матчу з Шемрок Роверс у межах Ліги конференції відповів на питання, які пов'язані з можливою дискваліфікацією Михайла Мудрика.

Його слова цитує Football London.

"Після заяви клубу ситуація стала трохи більш зрозуміла, але мені немає чого додати до неї. Весь персонал підтримує і довіряє Міші. Він має повну підтримку. Ми довіряємо Міші. Коли трапляються такі речі, потрібно підтримувати свого гравця в усіх аспектах. Ми всі засмучені. Ми тут, щоб підтримати Мудрика. Я розмовляв з ним кілька днів тому. Михайло – гравець Челсі, він один з гравців, які мають роль у команді, тому я з ним спілкуюся. На даний момент він не може тренуватися. Ми чекаємо. Клуб готовий підтримати гравця. Ми всі віримо, що він невинуватий", – сказав наставник "синіх".

Також Мареска зізнався, що не знає скільки це буде тривати, а також коли саме Мудрик здавав тест.

"Не знаю скільки це триватиме. Подібне трапилося не вперше. Це траплялося в минулому. Вони точно знають, що мають робити. Я також не знаю, коли він здавав тест. Ми віримо Міші, підтримуємо його. Те, що Міша сказав, те, що ми сказали, показує, що ми довіряємо гравцю і підтримуємо його. Ми всі в це віримо, що Мудрик невинуватий", – додав Мареска.

На останок в італійського фахівця запитали про перспективи українського вінгера в команді.

"Ні, я не думаю, що його кар'єра в Челсі завершилася. Я думаю, що він повернеться. Ми не знаємо, коли, але це єдиний сумнів, який у нас є на даний момент. Він точно повернеться. Як відреагувала команда? У всіх нас було однакове відчуття. Усі одноклубники були здивовані. І водночас нам сумно, тому що ми не любимо таких речей", – зізнався фахівець.

Нагадаємо, Михайло вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.