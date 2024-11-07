Рома зіграла внічию з Рояль Уніоном, Галатасарай переміг Тоттенгем: результати 4 туру Ліги Європи

Сьогодні, 7 листопада, проходить 4 тур Ліги Європи. Щойно завершилися перші 9 матчів ігрового дня.

Рома не змогла втримати перемогу над бельгійським Рояль Уніоном. Артем Довбик провів на полі майже весь другий тайм.

Галатасарай у яскравій перестрілці здолав Тоттенгем. Турецька команда впевнено виграла перший тайм з рахунком 3:1, потім опинилася в більшості, але все одно примудрилася пропустити і влаштувати свої фанатам "валідол" на останніх хвилинах.

Олімпіакос не зміг перемогти Рейнджерс. Роман Яремчук провів увесь матч на лаві запасних.

Ліги Європи

4 тур, 7 листопада

Айнтрахт – Славія 1:0 (0:0)

Гол: Мармуш 53

Буде/Глімт – Карабах 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Байрамов 22, 1:1 – Берг 41, 1:2 – Зубір 69

Ніцца – Твенте 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Ротс 8, 0:2 – Ламмерс 60, 1:2 – Бога 66, 2:2 – Шо 88

Рояль Уніон – Рома 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Манчіні 62, 1:1 – Макаллістер 77

Олімпіакос – Рейнджерс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Ель-Каабі 57, 1:1 – Дессерс 64

Лудогорець – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Маркус 20, 1:1 – Вільямс 73, 1:2 – Серрано

Ельфсборг – Брага 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Оума (автогол) 67, 1:1 – Гольтен 84

Галатасарай – Тоттенгем 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Акгюн 6, 1:1 – Ланкшір 18, 2:1 – Осімхен 31, 3:1 – Осімхен 39, 3:2 – Соланке 69

Стяуа – Мідтьюланн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Тенасе 16, 2:0 – Бірліджа 46

О 22:00 стартують ще 8 поєдинків. Зокрема, Динамо у Гамбурзі прийме угорський Ференцварош. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.