Рома зіграла внічию з Рояль Уніоном, Галатасарай переміг Тоттенгем: результати 4 туру Ліги Європи
Сьогодні, 7 листопада, проходить 4 тур Ліги Європи. Щойно завершилися перші 9 матчів ігрового дня.
Рома не змогла втримати перемогу над бельгійським Рояль Уніоном. Артем Довбик провів на полі майже весь другий тайм.
Галатасарай у яскравій перестрілці здолав Тоттенгем. Турецька команда впевнено виграла перший тайм з рахунком 3:1, потім опинилася в більшості, але все одно примудрилася пропустити і влаштувати свої фанатам "валідол" на останніх хвилинах.
Олімпіакос не зміг перемогти Рейнджерс. Роман Яремчук провів увесь матч на лаві запасних.
Ліги Європи
4 тур, 7 листопада
Айнтрахт – Славія 1:0 (0:0)
Гол: Мармуш 53
Буде/Глімт – Карабах 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – Байрамов 22, 1:1 – Берг 41, 1:2 – Зубір 69
Ніцца – Твенте 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Ротс 8, 0:2 – Ламмерс 60, 1:2 – Бога 66, 2:2 – Шо 88
Рояль Уніон – Рома 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Манчіні 62, 1:1 – Макаллістер 77
Олімпіакос – Рейнджерс 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Ель-Каабі 57, 1:1 – Дессерс 64
Лудогорець – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Маркус 20, 1:1 – Вільямс 73, 1:2 – Серрано
Ельфсборг – Брага 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Оума (автогол) 67, 1:1 – Гольтен 84
Галатасарай – Тоттенгем 3:2 (3:1)
Голи: 1:0 – Акгюн 6, 1:1 – Ланкшір 18, 2:1 – Осімхен 31, 3:1 – Осімхен 39, 3:2 – Соланке 69
Стяуа – Мідтьюланн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Тенасе 16, 2:0 – Бірліджа 46
О 22:00 стартують ще 8 поєдинків. Зокрема, Динамо у Гамбурзі прийме угорський Ференцварош. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.