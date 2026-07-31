"Зниклий" форвард Лечче дав знати про себе в соцмережах

Нападник італійського Лечче та збірної Замбії Ламек Банда дав знати про себе у соцмережах.

У сторіз на своїй сторінці в Інстаграмі він виклав відео зі своїх персональних тренувань.

Таким чином, Банда спростував інформацію про те, що він зник безвісти. Він не прибув на тренувальний збір Лечче, більше двох тижнів не виходив на зв'язок із представниками клубу, а його місце знаходження було невідомим.

Тепер же Банда дав знати про себе. Причиною його відсутності на передсезонному зборі Лечче є те, що він більше не хоче грати за італійський клуб, хоча його контракт діє ще один рік. 25-річний форвард нещодавно отримав щедру пропозицію від Аль-Фатеха із Саудівської Аравії.

У минулому сезоні на рахунку Банда 5 голів і 4 асисти в 32 матчах у всіх турнірах.