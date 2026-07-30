Африканський легіонер Лечче зник під час міжсезоння

Нападник італійського Лечче та збірної Замбії Ламек Банда зник з радарів клубу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

25-річний футболіст спершу не прибув на медогляд перед початком передсезонної підготовки, посилаючись на проблему з паспортом. Після цього Банда уже протягом двох тижнів не виходить на зв'язок з представниками клубу, його місце знаходження не відоме.

При цьому, є висока ймовірність того, що з Банда нічого страшного не трапилося, а він просто не хоче продовжувати кар'єру в італійському клубі.

Наприкінці минулого сезону Лечче автоматично активував опцію продовження контракту з Банда з пониженням зарплати. Сам же гравець нещодавно отримав щедру пропозицію від Аль-Фатеха із Саудівської Аравії.

Напередодні в Бразилії зник безвісти бігун-марафонець Даніель Феррейра ду Насіменту.