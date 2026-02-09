Українська правда
Аталанта переграла Кремонезе у 24 турі Серії А

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 21:29
Аталанта переграла Кремонезе у 24 турі Серії А

У понеділок, 9 лютого, двома матчами продовжився 24 тур італійської Серії А.

У стартовій зустрічі ігрового дня Аталанта вдома з голами Крстовича та Дзаппакости обіграла Кремонезе. Колектив з Бергамо наразі з 39 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Згодом Рома Артема Довбика зіграє матч з Кальярі.

Чемпіонат Італії – Серія А
24 тур, 9 лютого

Аталанта – Кремонезе 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Крстович, 2:0 – 25 Дзаппакоста, 2:1 – 90+4 Торсбю

21:45 Рома – Кальярі

Нагадаємо, напередодні Дженоа з голом Руслана Малиновського наприкінці матчу програла Наполі.

