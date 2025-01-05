Три пенальті на двох: Фулгем та Іпсвіч розписали мирову в АПЛ

Сьогодні, 5 січня, відбувся матч 20 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Іпсвіч та Фулгем розписали мирову з рахунком 2:2. Першим відзначився саме Іпсвіч ще у першому таймі. Фулгем зрівняв рахунок у середині другої 45-хвилинки, реалізувавши пенальті. Проте за 2 хвилини 11-метровий призначили вже в інші ворота. І лише в доданий час арбітр призначив третє пенальті, подарувавши командам нічию.

Те, що Іпсвіч не зумів втримати перемогу, позитивно вплинуло на місце Евертона, за який виступає український захисник Віталій Миколенко. Якби новачок АПЛ переміг, то "іриски" би впритул наблизилися до зони вильоту.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

20 тур, 5 січня

Фулгем – Іпсвіч 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Смодіч 38, 1:1 – Хіменес (пен.) 69, 1:2 – Ділеп (пен.) 71, 2:2 – Хіменес (пен.) 90+1.

Сьогодні також відбудеться центральний матч туру АПЛ між Ліверпулем і Манчестер. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні Евертон з Миколенком мінімально поступився Борнмуту, за який грає українець Ілля Забарний.