Жирона впевнено перемогла Вальядолід у матчі 18 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 20 грудня, Жирона на своєму полі приймала одного з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Вальядолід.

Матч завершився перемогою каталонців із рахунком 3:0.

Поєдинок пройшов за повного домінування Жирони, яка ще до перерви забила два м'ячі у ворота Хейна.

Зазначимо, що Вальядолід за весь матч лише раз вдарив у бік воріт Гассаніги.

Віктор Циганков не брав участь в матчі через травму.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліги

18 тур, 20 грудня

Жирона – Вальядолід 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Лопес, 31, 2:0 – Руїс, 39, 3:0 – Данжума, 81

Завдяки цій перемозі Жирона піднялась на восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 очок.

Вальядолід залишається на передостанньому місці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 12 залікових балів.