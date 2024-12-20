Жирона впевнено перемогла Вальядолід у матчі 18 туру Ла Ліги
Гравці Жирони
Фото Жирона
У п'ятницю, 20 грудня, Жирона на своєму полі приймала одного з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Вальядолід.
Матч завершився перемогою каталонців із рахунком 3:0.
Поєдинок пройшов за повного домінування Жирони, яка ще до перерви забила два м'ячі у ворота Хейна.
Зазначимо, що Вальядолід за весь матч лише раз вдарив у бік воріт Гассаніги.
Віктор Циганков не брав участь в матчі через травму.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліги
18 тур, 20 грудня
Жирона – Вальядолід 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Лопес, 31, 2:0 – Руїс, 39, 3:0 – Данжума, 81
Завдяки цій перемозі Жирона піднялась на восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 очок.
Вальядолід залишається на передостанньому місці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 12 залікових балів.