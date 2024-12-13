Торіно мінімально переміг Емполі в матчі-відкритті 16 туру Серії А
Сьогодні, 13 грудня, відбувся стартовий матч 16 туру італійської Серії А, в якому Емполі приймав Торіно.
Перемогу з рахунком 1:0 здобули гості. Єдиний гол на 70 хвилині зустрічі забив шотландський нападник Торіно Че Адамс.
Чемпіонат Італії – Серія А
16 тур, 13 грудня
Емполі – Торіно 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 70 Адамс
Після 15 матчів Емполі та Торіно розташувалися поруч в турнірній таблиці Італії. В обох команд по 19 очок та 10 і 11 місце відповідно.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що власник Роми Ден Фрідкін близький до придбання Евертона. В обох клубах є представники України. За "вовків" грає Артем Довбик, а у складі "ірисок" є Віталій Миколенко.