Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги

Сьогодні, 8 листопада, у межах 16 туру Першої ліги України відбулось два матчі.

Аутсайдер групи Б Кремінь зіграв внічию з лідером СК Полтавою – 0:0.

В іншому матчі дня харківський Металіст 1925 у гостях обіграв сумську Вікторію завдяки голу Андрія Борячука. Перемога дозволила харків'янам зрівнятися по набраних очках з СК Полтавою, тепер у команд по 26 балів.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

16 тур, 08 листопада

Кремінь – Полтава 0:0

Вікторія Суми – Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 58 Борячук

Нагадаємо, що у попередньому турі команда Ван Леувена завдяки дублю Моури обіграла МФК Металург.