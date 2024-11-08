Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 15:51
Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги

Сьогодні, 8 листопада, у межах 16 туру Першої ліги України відбулось два матчі.

Аутсайдер групи Б Кремінь зіграв внічию з лідером СК Полтавою – 0:0.

В іншому матчі дня харківський Металіст 1925 у гостях обіграв сумську Вікторію завдяки голу Андрія Борячука. Перемога дозволила харків'янам зрівнятися по набраних очках з СК Полтавою, тепер у команд по 26 балів.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
16 тур, 08 листопада

Кремінь – Полтава 0:0

Вікторія Суми – Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 58 Борячук

Нагадаємо, що у попередньому турі команда Ван Леувена завдяки дублю Моури обіграла МФК Металург.

Вікторія Кремінь Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга СК Полтава

Чемпіонат України, Перша ліга

Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги
ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги
Нива переграла Прикарпаття, Агробізнес розписав мирову з Поділлям у 15 турі Першої ліги
Агробізнес в гостях у Поділля, Нива прийме Прикарпаття, Вікторія проти ФСК Маріуполя: трансляції матчів Першої ліги
Демченко: Президент ФСК Маріуполь кинув команду і перестав виходити на зв’язок

Останні новини