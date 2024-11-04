ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги

Сьогодні, 4 листопада, відбулось два матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.

ЮКСА у виїзному поєдинку змогла переграти аутсайдера Групи В Кремінь. Єдиний гол на рахунку 26-річного бразильського нападника Вави.

Металіст 1925 в іншій грі дня обіграв запорізький МФК Металург завдяки дублю Аури Моури. Для харківського колективу це четверта поспіль перемога у чемпіонаті. Наразі команда посідає третю сходинку з 23 балами в активі.

Чемпіонат України – Перша ліга

15 тур, 4 листопада

Кремінь – ЮКСА 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86 Вава

Металіст 1925 – МФК Металург 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Моура, 2:0 – 83 Моура

Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.