ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги
Сьогодні, 4 листопада, відбулось два матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.
ЮКСА у виїзному поєдинку змогла переграти аутсайдера Групи В Кремінь. Єдиний гол на рахунку 26-річного бразильського нападника Вави.
Металіст 1925 в іншій грі дня обіграв запорізький МФК Металург завдяки дублю Аури Моури. Для харківського колективу це четверта поспіль перемога у чемпіонаті. Наразі команда посідає третю сходинку з 23 балами в активі.
Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 4 листопада
Кремінь – ЮКСА 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 86 Вава
Металіст 1925 – МФК Металург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 70 Моура, 2:0 – 83 Моура
Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.