Лівий Берег підсилився двома бразильськими легіонерами

Лівий Берег уклав угоди з 19-річним лівим захисником Марселом Леві Сезаріо Гонелі та 18-річним півзахисником Араужо дос Сансос Тіаго, або Тіагіньо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Марсел виступатиме під третім ігровим номером. З 2022 по 2025 роки він грав за юнацькі команди клубів Португеза, Фламенго та Ліненсе.

Тіагіньйо діє на позиції атакувального півзахисника та лівого вінгера й обрав 87-й номер. Футболіст перейшов із команди Нороесте на правах оренди до кінця року. Раніше виступав за Палмейрас U-17.

Наразі столична команда посідає другу позицію в турнірній таблиці Першої ліги, здобувши 39 залікових балів за підсумками 18 зіграних поєдинків. Лівий Берег поступається лідерством лише Буковині, відстаючи на 9 очок.

Нагадаємо, нещодавно "лелеки" також підписали захисника Івана Котуху та півзахисника Олександра Калініна, які раніше виступали за клуб Лісне під керівництвом нинішнього наставника киян Олександра Рябоконя.