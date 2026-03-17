Усі розділи
Лівий Берег підсилився двома бразильськими легіонерами

Микола Літвінов — 17 березня 2026, 20:06
Марсел та Тіагіньйо
Лівий Берег уклав угоди з 19-річним лівим захисником Марселом Леві Сезаріо Гонелі та 18-річним півзахисником Араужо дос Сансос Тіаго, або Тіагіньо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Марсел виступатиме під третім ігровим номером. З 2022 по 2025 роки він грав за юнацькі команди клубів Португеза, Фламенго та Ліненсе. 

Тіагіньйо діє на позиції атакувального півзахисника та лівого вінгера й обрав 87-й номер. Футболіст перейшов із команди Нороесте на правах оренди до кінця року. Раніше виступав за Палмейрас U-17. 

Наразі столична команда посідає другу позицію в турнірній таблиці Першої ліги, здобувши 39 залікових балів за підсумками 18 зіграних поєдинків. Лівий Берег поступається лідерством лише Буковині, відстаючи на 9 очок.

Нагадаємо, нещодавно "лелеки" також підписали захисника Івана Котуху та півзахисника Олександра Калініна, які раніше виступали за клуб Лісне під керівництвом нинішнього наставника киян Олександра Рябоконя.

Динамо з дублем Герреро у спарингу переграло Лівий Берег
Вихованця Динамо мобілізували до лав ЗСУ – інсайдери
Новачок УПЛ може підсилитися вихованцем Динамо, який виступає за Лівий Берег
Лівий Берег підписав двох колишніх захисників ФК Лісне
Колос повернув з оренди 21-річного півзахисника

