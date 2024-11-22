Допомогло вилучення тренера: Хетафе здолав Вальядолід у матчі-відкритті 14 туру Ла Ліги
Сьогодні, 22 листопада, відбувся стартовий матч 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25, в якому Хетафе приймав Вальядолід.
Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті вже після вилучення головного тренера команди суперника.
Спершу відзначився Альваро Родрігес, а за 3 хвилини крапку поставив Аллан Ньом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
14 тур, 22 листопада
Хетафе – Вальядолід 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 70 Родрігес, 2:0 – 73 Ньом
Вилучення: 45+4 Пеццолано (тренер, дві жовті картки)
Після цієї перемоги Хетафе посідає 15 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок. Вальядолід наразі на передостанній сходинці. У клубу 9 балів.
Нагадаємо, український вінгер Жирони Віктор Циганков відновився від травми та зможе взяти участь у матчі Ла Ліги проти Еспаньйола, який відбудеться у суботу, 23 листопада.