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Допомогло вилучення тренера: Хетафе здолав Вальядолід у матчі-відкритті 14 туру Ла Ліги

Микола Дендак — 22 листопада 2024, 23:59
Допомогло вилучення тренера: Хетафе здолав Вальядолід у матчі-відкритті 14 туру Ла Ліги

Сьогодні, 22 листопада, відбувся стартовий матч 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25, в якому Хетафе приймав Вальядолід.

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті вже після вилучення головного тренера команди суперника.

Спершу відзначився Альваро Родрігес, а за 3 хвилини крапку поставив Аллан Ньом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
14 тур, 22 листопада

Хетафе – Вальядолід 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Родрігес, 2:0 – 73 Ньом

Вилучення: 45+4 Пеццолано (тренер, дві жовті картки)

Після цієї перемоги Хетафе посідає 15 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок. Вальядолід наразі на передостанній сходинці. У клубу 9 балів.

Нагадаємо, український вінгер Жирони Віктор Циганков відновився від травми та зможе взяти участь у матчі Ла Ліги проти Еспаньйола, який відбудеться у суботу, 23 листопада.

Вальядолід Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе

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