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Марсель переграв Ланс у матчі 12 туру Ліги 1

Олексій Погорелов — 23 листопада 2024, 20:14
Марсель переграв Ланс у матчі 12 туру Ліги 1
Марсель
Марсель

У суботу, 23 листопада, заплановані три матчі 12 туру французької Ліги 1.

У першій грі вечора Марсель на виїзді здолав Ланс, закріпившись на третьому місці таблиці.

О 20:00 розпочалася зустріч Сент-Етьєна та Монпельє, а закриватиме ігровий день поєдинок Реймса та Ліона.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 23 листопада

Ланс – Марсель 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Ронж'є 49, 0:2 – Енріке 57, 1:2 – Фюльжіні 80, 1:3 – Гойб'єрг 89.

  • 20:00 Сент-Етьєн – Монпельє
  • 22:00 Реймс – Ліон

Нагадаємо, що Ліон має серйозні проблеми, які загрожують клубу виключенням з Ліги 1. "Ткачі" готові продати одразу сімох гравців, щоб уникнути цього сценарію.

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