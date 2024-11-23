Марсель переграв Ланс у матчі 12 туру Ліги 1
Марсель
Марсель
У суботу, 23 листопада, заплановані три матчі 12 туру французької Ліги 1.
У першій грі вечора Марсель на виїзді здолав Ланс, закріпившись на третьому місці таблиці.
О 20:00 розпочалася зустріч Сент-Етьєна та Монпельє, а закриватиме ігровий день поєдинок Реймса та Ліона.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 23 листопада
Ланс – Марсель 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 – Ронж'є 49, 0:2 – Енріке 57, 1:2 – Фюльжіні 80, 1:3 – Гойб'єрг 89.
- 20:00 Сент-Етьєн – Монпельє
- 22:00 Реймс – Ліон
Нагадаємо, що Ліон має серйозні проблеми, які загрожують клубу виключенням з Ліги 1. "Ткачі" готові продати одразу сімох гравців, щоб уникнути цього сценарію.