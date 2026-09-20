Колос переграв Кривбас, Шахтар поступився Ладомиру в 10-му турі Прайм-ліги

У неділю, 20 вересня, трьома матчами закінчився 10-й тур елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм-ліги сезону-2026/27.

На початку ігрового дня ковалівський Колос спокійно переграв криворізький Кривбас, забивши три голи ще у першому таймі. Вже в другій половині зустрічі команди не знайшли в собі сил та бажання, аби змінити рахунок.

Згодом донецький Шахтар зазнав поразки від Ладомира. Попри забитий гол від Дружченко на початку зустрічі, "гірники" не змогли втримати перевагу та пропустили два голи у другій 45-хвилинці.

А заключному поєдинку туру житомирське Полісся здолало уманських Пантер. Дублем відзначилася Корнацька. Гості спробували відігратися на останніх хвилинах, але все не змогли відновити паритет.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

10-й тур, 20 вересня

Кривбас – Колос 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 17 Федоренко, 0:2 – 33 Тян, 0:3 – 43 Семків .

Шахтар – Ладомир 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Дружченко, 1:1 – 56 Семенюк, 1:2 – 65 Волощук.

Полісся – Пантери 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Розлуцька, 2:0 – 24 Корнацька, 3:0 – 36 Корнацька, 3:1 – 75 Черненко, 3:2 – 90+3 Тихонова.

Нагадаємо, що в стартовому матчі 10-го туру Харків завдяки голу Ольхової переграв Сістерс.