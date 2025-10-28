Атлетико переграв Бетіс у 10 турі Ла Ліги

У понеділок, 27 жовтня, відбувся завершальний матч 10 туру Ла Ліги, в якому Бетіс приймав мадридський Атлетико.

Зустріч завершилась перемогою "матрацників" з рахунком 2:0.

Вже на 3-й хвилині столичний колектив вивів вперед Джуліано Сімеоне, а наприкінці тайму подвоїв перевагу Алекс Баена.

Перемога дозволила Атлетико набрати 19 балів та піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Бетіс з 16 очками залишився на шостій сходинці.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

10 тур, 27 жовтня

Бетіс – Атлетико 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Сімеоне, 0:2 – 45+1 Баена

Нагадаємо, у центральному матчі туру мадридський Реал в дербі мінімально переграв Барселону.