Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії
Напередодні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу, за результатами якого сформувались вісім пар, що продовжать боротьбу за трофей.
Серед них виділяються декілька дуелей між клубами АПЛ. Також великий резонанс викликала пара Рексем – Челсі.
"Сині" зіграють у гостях проти клубу, який протягом останніх років став справжнім ньюзмейкером, і привертає до себе увагу величезної кількості фанатів. Усе через голлівудського актора Раяна Рейнольдса, який є співвласником Рексема.
Ця команда з Вельсу три сезони поспіль підіймається в дивізіонах і наразі веде боротьбу за місце в АПЛ. Після оголошення результатів про Рексем знову заговорили.
Цього разу через відео в мережі, де Рейнольдс разом із зірковим Г'ю Джекманом реагують на результат жеребкування. Вони були неймовірно щасливі, що до них у гості приїде один із грандів британського футболу.
Також варто відзначити в 1/8 фіналу протистояння Манчестер Сіті з Ньюкаслом, Брентфорда з Вест Гемом і Вулвергемптона з Ліверпулем.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії
- Фулгем – Саутгемптон
- Порт Вейл / Брістоль Сіті – Сандерленд
- Ньюкасл – Манчестер Сіті
- Лідс – Норвіч Сіті
- Мансфілд Таун – Арсенал
- Вулвергемптон – Ліверпуль
- Рексем – Челсі
- Вест Хем – Брентфорд
Зазначимо, що більшість матчів п'ятого раунду Кубка Англії заплановані на 7-8 березня. Чинним володарем трофея є Крістал Пелес, який у фіналі здолав Манчестер Сіті.