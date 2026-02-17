Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії

Напередодні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу, за результатами якого сформувались вісім пар, що продовжать боротьбу за трофей.

Серед них виділяються декілька дуелей між клубами АПЛ. Також великий резонанс викликала пара Рексем – Челсі.

"Сині" зіграють у гостях проти клубу, який протягом останніх років став справжнім ньюзмейкером, і привертає до себе увагу величезної кількості фанатів. Усе через голлівудського актора Раяна Рейнольдса, який є співвласником Рексема.

Ця команда з Вельсу три сезони поспіль підіймається в дивізіонах і наразі веде боротьбу за місце в АПЛ. Після оголошення результатів про Рексем знову заговорили.

Цього разу через відео в мережі, де Рейнольдс разом із зірковим Г'ю Джекманом реагують на результат жеребкування. Вони були неймовірно щасливі, що до них у гості приїде один із грандів британського футболу.

Реакція Рейнольдса та Джекмана та результат жеребкування Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026

Також варто відзначити в 1/8 фіналу протистояння Манчестер Сіті з Ньюкаслом, Брентфорда з Вест Гемом і Вулвергемптона з Ліверпулем.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії

Фулгем – Саутгемптон

Порт Вейл / Брістоль Сіті – Сандерленд

Ньюкасл – Манчестер Сіті

Лідс – Норвіч Сіті

Мансфілд Таун – Арсенал

Вулвергемптон – Ліверпуль

Рексем – Челсі

Вест Хем – Брентфорд

Зазначимо, що більшість матчів п'ятого раунду Кубка Англії заплановані на 7-8 березня. Чинним володарем трофея є Крістал Пелес, який у фіналі здолав Манчестер Сіті.