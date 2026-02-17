Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії

Денис Іваненко — 17 лютого 2026, 13:08
Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії

Напередодні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу, за результатами якого сформувались вісім пар, що продовжать боротьбу за трофей.

Серед них виділяються декілька дуелей між клубами АПЛ. Також великий резонанс викликала пара Рексем – Челсі.

"Сині" зіграють у гостях проти клубу, який протягом останніх років став справжнім ньюзмейкером, і привертає до себе увагу величезної кількості фанатів. Усе через голлівудського актора Раяна Рейнольдса, який є співвласником Рексема.

Ця команда з Вельсу три сезони поспіль підіймається в дивізіонах і наразі веде боротьбу за місце в АПЛ. Після оголошення результатів про Рексем знову заговорили.

Цього разу через відео в мережі, де Рейнольдс разом із зірковим Г'ю Джекманом реагують на результат жеребкування. Вони були неймовірно щасливі, що до них у гості приїде один із грандів британського футболу.

Реакція Рейнольдса та Джекмана та результат жеребкування

Також варто відзначити в 1/8 фіналу протистояння Манчестер Сіті з Ньюкаслом, Брентфорда з Вест Гемом і Вулвергемптона з Ліверпулем.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії

  • Фулгем – Саутгемптон
  • Порт Вейл / Брістоль Сіті – Сандерленд
  • Ньюкасл – Манчестер Сіті
  • Лідс – Норвіч Сіті
  • Мансфілд Таун – Арсенал
  • Вулвергемптон – Ліверпуль
  • Рексем – Челсі
  • Вест Хем – Брентфорд

Зазначимо, що більшість матчів п'ятого раунду Кубка Англії заплановані на 7-8 березня. Чинним володарем трофея є Крістал Пелес, який у фіналі здолав Манчестер Сіті.

Читайте також :
Аналітики оцінили шанси збірної України пробитись в елітний дивізіон Ліги націй
Кубок Англії

Кубок Англії

Брентфорд з Ярмолюком обіграв Маклсфілд у Кубку Англії
Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті, Арсенал розгромив Віган в 1/16 Кубку Англії
Ліверпуль упевнено переміг Брайтон, Манчестер Сіті здолав Солфорд у 1/16 фіналу Кубку Англії
Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, Рексем вибив Іпсвіч в 1/16 фіналу Кубку Англії
Лідер оборони Ліверпуля розкритикував Собослая, фінт якого обернувся для команди пропущеним голом

Останні новини