Збірна України WU-17 поступилася Іспанії у відборі до Євро-2025

Жіноча збірна України WU-17 розпочала виступ у другому раунді відбору до чемпіонату Європи 2025. У першому матчі за путівку на Євро українки в Мурсії поступилися іспанкам із рахунком 1:2.

Чинні чемпіонки континенту очікувано взяли гру під контроль з перших хвилин, але до реальних загроз українським воротам справа доходила не часто, а дальні удари були неточними.

Українки грали практично без м’яча, на відбій. В одній з нечисленних контратак Каріна Леспух увірвалася до карного майданчика. Захисниця, здавалося, зупинила її фолом, але арбітриня порушення правил в цьому епізоді не вбачила, тож призначити пенальті не ризикнула.

Іспанки потужно тиснули й на останніх хвилинах першого тайму двічі ледь не відкрили рахунок. Харченко невдало парирувала дальній удар – м’яч дивом не потрапив у ворота. В наступній атаці м’яч після удару з лінії воротарського майданчика просвистів над поперечиною.

Але титуловані іспанські юніорки таки дотиснули українських дівчат. У компенсований до першого тайму час Харченко не змогла впоратися з дальнім ударом від Росалії Наварро, м’яч ліг точнісінько в кут воріт – 1:0.

На початку другого тайму іспанки діяли менш активно. Українки намагались за першої ж можливості доправити м’яч вперед довгими передачами, однак результату це не приносило. Перший небезпечний момент стався на 56-й хвилині – знову дальній удар від іспанок. За кілька хвилин ще два удари з меж штрафного – двічі поруч зі стійкою.

До речі, українки часто падали в простих ситуаціях. Не виключено, що дався взнаки той факт, що підготовку до матчів Євро проводили на штучних полях.

На 60-й хвилині українки втікали в контратаку, нападниця прокинула м’яч і могла б втекти, але була зупинена грубим фолом – жовта картка для іспанської захисниці. Після навісу зі штрафного вдався удар головою, але неточно.

В середині другого тайму іспанки подвоїли перевагу. Півзахисниця господарок увірвалась у штрафний з правого флангу, влучно прострелила, після чого м’яча у ворота переправила Луа Кало.

У компенсований до другого тайму час Ксенія Воробей скоротила розрив у рахунку, однак дуже скоро пролунав фінальний свисток, який не дозволив українкам спробувати вирвати нічию.

Відбір до Євро 2025, другий етап

Мурсія, Іспанія

Іспанія (WU-17) – Україна (WU-17) – 2:1

Голи: Наварро (45+1), Кало (67)

На цьому етапі суперницями українок є Іспанія, Бельгія та Ісландія. Лише одна збірна з квартету вийде у фінальний етап змагань. Наступний поєдинок Україна проведе проти Бельгії 11 березня, а матч про Ісландії відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, в межах підготовки до другого раунду відбору Євро-2025 (WU-17) дівоча збірна України в Тернополі провела товариський матч із жіночою командою житомирського Полісся і поступилася з рахунком 2:3

"Головне завдання – уникнути останнього місця й залишитися в класі найсильніших", – раніше зазначала головна тренерка дівочої збірної України Людмила Лемешко.