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Мальорка на виїзді перемогла Бетіс у 6 турі Ла Ліги

Володимир Кук — 23 вересня, 23:58
Мальорка на виїзді перемогла Бетіс у 6 турі Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 6 туру іспанської Ла Ліги. Мальорка на виїзді перемогла Бетіс.

Господарі успішно провели першу половину зустрічі та забили швидкий гол вже на 7 хвилині матчу, проте Мальорка після успішного забігання Даніеля Родрігеса одразу ж зрівняла результат.

Другий тайм розпочався з домінації Бетіса, але захист гостей чудово впорався з натиском суперника. Під кінець зустрічі Мальорка провела ряд замін, завдяки яким вирвала перемогу на останніх хвилинах матчу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
6 тур, 24 вересня

Бетіс – Мальорка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 Ло Чельсо 7, 1:1 – Родрігес 8, 1:2 – Валері 90+4

Нагадаємо, що вчора Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записали Роберт Левандовський та Рафінья, ще один гол забив 21-річний Пабло Торре.

Мадридський Атлетико, своєю чергою, допустив чергову осічку. Команда Дієго Сімеоне не змогла на виїзді перемогти Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Реал Бетіс результати матчів

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