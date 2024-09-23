Мальорка на виїзді перемогла Бетіс у 6 турі Ла Ліги

Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 6 туру іспанської Ла Ліги. Мальорка на виїзді перемогла Бетіс.

Господарі успішно провели першу половину зустрічі та забили швидкий гол вже на 7 хвилині матчу, проте Мальорка після успішного забігання Даніеля Родрігеса одразу ж зрівняла результат.

Другий тайм розпочався з домінації Бетіса, але захист гостей чудово впорався з натиском суперника. Під кінець зустрічі Мальорка провела ряд замін, завдяки яким вирвала перемогу на останніх хвилинах матчу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6 тур, 24 вересня

Бетіс – Мальорка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Ло Чельсо 7, 1:1 – Родрігес 8, 1:2 – Валері 90+4

Нагадаємо, що вчора Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записали Роберт Левандовський та Рафінья, ще один гол забив 21-річний Пабло Торре.

Мадридський Атлетико, своєю чергою, допустив чергову осічку. Команда Дієго Сімеоне не змогла на виїзді перемогти Райо Вальєкано.