Мальорка на виїзді перемогла Бетіс у 6 турі Ла Ліги
Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 6 туру іспанської Ла Ліги. Мальорка на виїзді перемогла Бетіс.
Господарі успішно провели першу половину зустрічі та забили швидкий гол вже на 7 хвилині матчу, проте Мальорка після успішного забігання Даніеля Родрігеса одразу ж зрівняла результат.
Другий тайм розпочався з домінації Бетіса, але захист гостей чудово впорався з натиском суперника. Під кінець зустрічі Мальорка провела ряд замін, завдяки яким вирвала перемогу на останніх хвилинах матчу.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
6 тур, 24 вересня
Бетіс – Мальорка 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Ло Чельсо 7, 1:1 – Родрігес 8, 1:2 – Валері 90+4
Нагадаємо, що вчора Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записали Роберт Левандовський та Рафінья, ще один гол забив 21-річний Пабло Торре.
Мадридський Атлетико, своєю чергою, допустив чергову осічку. Команда Дієго Сімеоне не змогла на виїзді перемогти Райо Вальєкано.