Удінезе після жахливого першого тайму вирвав перемогу над Пармою у 4 турі Серії А

Сьогодні, 16 вересня, відбулися два матчі Серії А сезону 2024/25.

Парма приймала Удінезе. Господарі вдало провели перший тайм, що дозволило піти на перерву з двома голами переваги.

Команда з Удіне показала характер. У другому таймі гості забили тричі та вирвали перемогу.

Чемпіонат Італії – Серія А 2024/25

4 тур, 16 вересня

Парма – Удінезе 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – дель Прато (2), 2:0 – Бонні (43), 2:1 – Лукка (49), 2:2 – Товен (69), 2:3 – Товен (77)

Сьогодні також відбудеться матч Лаціо – Верона

21:45 Лаціо – Верона

Нагадаємо, з результатами 4 туру за 15 вересня можна ознайомитися ТУТ.