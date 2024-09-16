Удінезе після жахливого першого тайму вирвав перемогу над Пармою у 4 турі Серії А
Серія А
Сьогодні, 16 вересня, відбулися два матчі Серії А сезону 2024/25.
Парма приймала Удінезе. Господарі вдало провели перший тайм, що дозволило піти на перерву з двома голами переваги.
Команда з Удіне показала характер. У другому таймі гості забили тричі та вирвали перемогу.
Чемпіонат Італії – Серія А 2024/25
4 тур, 16 вересня
Парма – Удінезе 2:3 (2:0)
Голы: 1:0 – дель Прато (2), 2:0 – Бонні (43), 2:1 – Лукка (49), 2:2 – Товен (69), 2:3 – Товен (77)
Сьогодні також відбудеться матч Лаціо – Верона
21:45 Лаціо – Верона
Нагадаємо, з результатами 4 туру за 15 вересня можна ознайомитися ТУТ.