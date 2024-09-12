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Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю

Микола Дендак — 12 вересня, 17:56
Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю
ФК Шахтар

Напередодні на порталі Transfermarkt оновилася ринкова вартість гравців Української Прем’єр-ліги, тож змін зазнала і вартість клубів УПЛ.

Найбільше подорожчало київське Динамо. Футболісти столичного клубу додали у вартості 5,5 мільйонів євро порівняно із серпнем 2024 року (7,2%).

Але у відсотковому співвідношенні найбільший зріст показав одеський Чорноморець, який став коштувати на 69,2% більше (з 3,90 млн євро до 6,60 млн).

Зі знаком мінус відзначилася полтавська Ворскла. Її гравці сумарно втратили у вартості 4,1 мільйона євро (29,1%). Другим з кінця йде Шахтар, який подешевшав на 2,5 млн (1,5%).

Рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю

  1. (1) Шахтар (Донецьк) — 160,2 мільйона євро;
  2. (2) Динамо (Київ) — 82,2;
  3. (3) Полісся (Житомир) — 22,45;
  4. (5) Рух (Львів) — 16,3;
  5. (4) Кривбас (Кривий Ріг) — 14,7;
  6. (7) Зоря (Луганськ) — 12,25;
  7. (9) ЛНЗ (Черкаси) — 12,15;
  8. (8) Карпати (Львів) — 12,1;
  9. (10) Олександрія (Олександрія) — 10,55;
  10. (11) Колос (Ковалівка) — 10,3;
  11. (6) Ворскла (Полтава) — 10;
  12. (12) Оболонь (Київ) — 7,35;
  13. (15) Чорноморець (Одеса) — 6,6;
  14. (13) Верес (Рівне) — 5,75;
  15. (14) Інгулець (Петрове) — 5,35;
  16. (16) Лівий берег (Київ) — 4,95;

Нагадаємо, також відбулися зміни в рейтингу гравців УПЛ. У топ-13 продовжується панування представників Шахтаря та Динамо, при чому перші чотири місця утримують "гірники".

Верес Ворскла Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Зоря Луганськ

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