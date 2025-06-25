Рейнджерс орендували партнера Забарного по захисту в Борнмуті

Рейнджерс оголосили про оренду правого захисника Борнмута Макса Еронза.

Про це повідомила пресслужба шотландського клубу.

25-річний англієць виступатиме у складі 55-разового чемпіона Шотландії до закінчення сезону 2025/26.

Еронз став гравцем Борнмута влітку 2023 року, коли перейшов з Норвіча за близько 8 мільйонів євро. Його чинний контракт із "вишнями" розрахований до літа 2029 року.

У сезоні 2024/25 футболіст провів всього 4 матчі у всіх турнірах. Другу половину кампанії він відіграв на правах оренди за Валенсію (5 матчів).

Нагадаємо, за Борнмут виступає українець Ілля Забарний. Він перейшов у клуб в січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

На українця претендує французький ПСЖ, паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу.