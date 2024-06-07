Рекордна вартість Довбика, Луніна та Циганкова: Transfermarkt оновив ціни гравців Ла Ліги

Портал Transfermarkt оновив вартість гравців іспанської Ла Ліги.

Це стало відомо з офіційного сайту порталу.

Ціна форварда Жирони Артем Довбика зросла на 5 мільйонів євро і тепер становить 35 млн. Він продовжує бути найдорожчим українським футболістом чемпіонату Іспанії.

Партнер Артема Віктор Циганков подорожчав на 2 млн і тепер коштує 30 млн. Нагадаємо, українці допомогли Жироні виграти бронзу Ла Ліги та вперше в історії клубу вийти в Лігу чемпіонів.

Найбільше у ціні додав воротар Реала Андрій Лунін — +9 мільйонів. Тепер його ринкова вартість складає 25 млн євро. 25-річний голкіпер став менше грати після повернення Тібо Куртуа, але його внесок у золотой дубль "вершкових" складно переоцінити.

Нападник Валенсії Роман Яремчук подешевшав на півмільйона євро. Наразі Transfermarkt оцінює його у 3,5 млн. Нагадаємо, майже всю заключну частину сезону 28-річний форвард пропустив через травму.