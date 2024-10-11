Будівельники влаштували масову бійку під час реконструкції Камп Ноу

Недобудований стадіон каталонської Барселони "Камп Ноу" потрапив у центр уваги через бійку робітників.

Про це інформує Marca.

За інформацією видання, опівдні 20 будівельників побилися палицями, а деякі з них навіть отримали травми. Причини бійки поки невідомі.

Повідомляється, що шестеро робітників отримали поранення, але жодне з них не є серйозним. Бригадир швидко вжив заходів, і 20 робітників, які брали участь у бійці, були звільнені.

Барселона уклала понад 5700 трудових контрактів у цьому проєкті. Приблизно 1750 робітників проводять реконструкцію стадіону. Каталонський клуб витратить на реконструкцію домашнього стадіону близько 1,5 мільярда євро.

Очікується, що новий об'єкт буде зданий у термін між груднем і березнем. Повноцінний переїзд Барселони на Spotify Camp Nou відбудеться перед сезоном 2026/27.