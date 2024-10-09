Виглядає неймовірно: з'явилися нові зображення легендарного стадіону після реконструкції
Стадіон Барселони "Камп Ноу" переживає серйозну реконструкцію, вартість якої становить 1.25 мільярда фунтів.
Після того як клуб залишив стадіон у травні 2023 року, він тимчасово грає на Олімпійському стадіоні, що вміщує 55 тисяч фантів. Скоро "страждання" фанатів та команди завершаться і команда переїде на оновлену арену.
Нещодавно оприлюднені комп'ютерні зображення демонструють зміни: стадіон отримає найбільший дах у Європі, нові VIP-зони та збільшену місткість до 105 тисяч глядачів. Стадіон також інтегрує екологічні рішення, зокрема 18 тисяч квадратних метрів сонячних панелей, що допоможуть знизити викиди CO2.
Барселона продовжує працювати над створенням сучасного спортивного середовища, яке включатиме три великі екрани для повторного перегляду моментів матчу та модернізовані медіа-зони.
Клуб має намір повернутися до Ноу Камп цього сезону, але на момент повернення місткість складе лише 60%. Завершення реконструкції заплановане на 2026 рік.