Ребров увійшов у топ-10 тренерів Євро-2024 за досягненнями в якості гравця
Сергій Ребров посів 7 місце в рейтингу The Athletic тренерів Євро-2024 за досягненнями протягом ігрової кар’єри.
Топ-10 тренерів Євро-2024 за досягненнями в якості гравця
- Рональд Куман (Нідерланди)
- Драган Стойкович (Сербія)
- Дідьє Дешам (Франція)
- Вінченцо Монтелла (італієць, тренує Туреччину)
- Віллі Саньоль (француз, тренує Грузію)
- Іван Гашек (Чехія)
- Сергій Ребров (Україна)
- Гарет Саутгейт (Англія)
- Мурат Якін (Швейцарія)
- Сільвіньйо (бразилець, тренує Албанію)
Нагадаємо, Сергій Ребров в Україні виступав і за Шахтар, і за Динамо. Після успішного періоду в київському клубі (півфінал Ліги чемпіонів, 8 перемог у чемпіонаті України та 6 у Кубку) форвард перейшов у Тоттенгем, але в Англії свій потенціал повністю розкрити не зміг.
Після того були оренди у Фенербахче та Вест Гем, а також повернення в Динамо. У складі збірної України Ребров провів 75 матчів, у яких забив 15 м’ячів.