Ребров увійшов у топ-10 тренерів Євро-2024 за досягненнями в якості гравця

Сергій Ребров посів 7 місце в рейтингу The Athletic тренерів Євро-2024 за досягненнями протягом ігрової кар’єри.

Топ-10 тренерів Євро-2024 за досягненнями в якості гравця

Рональд Куман (Нідерланди) Драган Стойкович (Сербія) Дідьє Дешам (Франція) Вінченцо Монтелла (італієць, тренує Туреччину) Віллі Саньоль (француз, тренує Грузію) Іван Гашек (Чехія) Сергій Ребров (Україна) Гарет Саутгейт (Англія) Мурат Якін (Швейцарія) Сільвіньйо (бразилець, тренує Албанію)

Нагадаємо, Сергій Ребров в Україні виступав і за Шахтар, і за Динамо. Після успішного періоду в київському клубі (півфінал Ліги чемпіонів, 8 перемог у чемпіонаті України та 6 у Кубку) форвард перейшов у Тоттенгем, але в Англії свій потенціал повністю розкрити не зміг.

Після того були оренди у Фенербахче та Вест Гем, а також повернення в Динамо. У складі збірної України Ребров провів 75 матчів, у яких забив 15 м’ячів.