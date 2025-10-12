Українська правда
Ребров: Волошин проти Ісландії показав гарну гру

Володимир Варуха — 12 жовтня 2025, 19:56
Ребров: Волошин проти Ісландії показав гарну гру
Сергій Ребров
УАФ

Наставник збірної України Сергій Ребров висловився про гру вінгера київського Динамо у складі "синьо-жовтих".

Слова тренера передає кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

"Чи можна назвати Волошина найшвидшим у команді? Треба перевіряти. Назарій показав гарну гру в Ісландії, але ще зарано назвати його лідером збірної. Кожен гравець, який виходить на поле грає на користь збірної", – сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі проти збірної Ісландії Назарій Волошин вийшов на заміну замість травмованого Георгія Судакова на 39-й хвилині матчу та відзначився асистом на Руслана Маліновського.

Раніше стало відомо, що матч збірної України проти Азербайджану розсудить бригада арбітрів з Австрії.

