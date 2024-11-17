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Ребров подякував грузинам за виконання "дуже цікавої пісні"

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 00:17
Ребров подякував грузинам за виконання дуже цікавої пісні
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вдячний грузинам, які підтримують нашу країну.

Про це наставник національної команди сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Я взагалі вдячний уболівальникам Грузії, вони співали дуже цікаву пісню, це дуже важливо. Я завжди дуже щиро ставився до грузинського народу, дуже багато друзів у мене є тут.

Я вдячний за позицію грузинських громадян, які дійсно підтримують Україну, що й показав сьогоднішній матч. Коли у нас почалася війна, ми відчували дуже велику підтримку Грузії", – сказав Ребров.

Грузинські фанати регулярно співають пісню "Путін – ху*ло". Також чимало грузинів добровольцями вирушили воювати проти Росії. Втім, керівництво у країни проросійське.

26 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла партія "Грузинська мрія". Опозиційно налаштовані громадяни активно протестують проти політичного курсу, яке обрала ця фракція.

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