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Ребров відвідав зустріч Орбана та Зеленського

Игорь Чернявский — 2 липня, 15:00
Ребров відвідав зустріч Орбана та Зеленського

Головний тренер збірної України Сергій Ребров був присутній на зустрічі між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє УНІАН.

Наставник національної команди розповів, що на цю зустріч його заспросив Зеленський. Також Ребров поділився досвідом спілкування з Орбаном.

"З ним легко спілкуватися про футбол. (Раніше — прим.) Я спілкувався з ним тільки про футбол".

Нагадаємо, з 2018 по 2021 рік Ребров тренував угорський Ференцварош. Під його керівництвом місцевий гранд тричі виграв чемпіонат Угорщини і вперше за 25 років пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.

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