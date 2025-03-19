Довбик може пропустити перший матч збірної України проти Бельгії

Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик ризикує пропустити перший матч проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Зазначається, що 27-річний футболіст приїхав до Мурсії (міста проведення поєдинку) в масці для обличчя, адже підхопив вірус. Про те, ци зможе він взяти участь у грі, наразі невідомо.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.