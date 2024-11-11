Ребров пояснив, чому останнім часом не викликає до збірної Буяльського

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому останнім часом не викликає до збірної півзахисника Динамо Віталія Буяльського, наголосивши, що є позиції, які треба омолоджувати.

Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Буяльський – це кандидат та повноцінний гравець збірної України. У нас є позиції, де є два гравці, а є позиції, де велика конкуренція, і ми маємо дивитися у майбутнє. Виклик Ярмолюка – це шанс йому і погляд у майбутнє, тому що потрібно омолоджувати склад, незважаючи на те, що у нас взагалі молода збірна, але є позиції, де нам потрібно омолоджувати склад і надавати шанс тим гравцям, які на нього заслуговують.

Я в Динамо допомагав Буяльському, він дуже відданий футболу і впевнений, що він себе ще покаже у збірній України", – сказав Ребров.

Нагадаємо, хавбек Динамо та збірної України Віталій Буяльський не зможе допомогти нацональній команді під час наступних матчів Ліги націй-2024/25 з Грузією та Албанією.

31-річний футболіст травмував привідний м'яз, через що він пропустить останні два поєдинки групового етупа турніру.

Варто зазначити, що Віталій Буяльський сам виступив у ролі заміни - він зайняв у заявці української збірнох місце Віктора Циганкова, який досі перебуває в лазареті Жирони.