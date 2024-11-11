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Ребров пояснив, чому останнім часом не викликає до збірної Буяльського

Олексій Мурзак — 11 листопада 2024, 19:23
Ребров пояснив, чому останнім часом не викликає до збірної Буяльського
Віталій Буяльський

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому останнім часом не викликає до збірної півзахисника Динамо Віталія Буяльського, наголосивши, що є позиції, які треба омолоджувати.

Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Буяльський – це кандидат та повноцінний гравець збірної України. У нас є позиції, де є два гравці, а є позиції, де велика конкуренція, і ми маємо дивитися у майбутнє. Виклик Ярмолюка – це шанс йому і погляд у майбутнє, тому що потрібно омолоджувати склад, незважаючи на те, що у нас взагалі молода збірна, але є позиції, де нам потрібно омолоджувати склад і надавати шанс тим гравцям, які на нього заслуговують.

Я в Динамо допомагав Буяльському, він дуже відданий футболу і впевнений, що він себе ще покаже у збірній України", – сказав Ребров.

Нагадаємо, хавбек Динамо та збірної України Віталій Буяльський не зможе допомогти нацональній команді під час наступних матчів Ліги націй-2024/25 з Грузією та Албанією.

31-річний футболіст травмував привідний м'яз, через що він пропустить останні два поєдинки групового етупа турніру.

Варто зазначити, що Віталій Буяльський сам виступив у ролі заміни - він зайняв у заявці української збірнох місце Віктора Циганкова, який досі перебуває в лазареті Жирони.

Віталій Буяльський Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

Віталій Буяльський

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