Ребров порівняв реакцію світу на дрони в Дубаї та війну в Україні

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився роздумами про реалії життя українців під час повномасштабної війни з РФ та власне тренерське майбутнє.

Про це він розповів у інтерв'ю угорському виданню Nemzeti Sport

Наставник зазначив, що світ бурхливо реагує на падіння кількох дронів у Дубаї, проте не звертає належної уваги на те, що українці живуть у стані війни вже четвертий рік, регулярно стикаючись із влучаннями в житлові будинки.

"Зараз, коли в Дубаї впало кілька дронів, всі говорять про цю жахливу подію, але нікого не цікавить, що ми, українці, вже четвертий рік живемо таким життям. Дивитися новини по телевізору – це одне, а інше – коли влучання припадають на твій будинок або будинок твоїх знайомих. У будь-якому разі, люди намагаються жити нормальним життям, ходити до школи, ресторанів, розважальних закладів".

Також тренер додав, що після закінчення війни планує повернутися до свого дому в Києві, залишивши будинок в іспанській Марбельї для літніх відпусток.

"Коли закінчиться війна, ми хочемо повернутися до Києва, це наш справжній дім. Цей будинок у Марбельї ми не продаємо, буде добре повертатися сюди влітку, але поки що я не знаю, куди мене заведе шлях, де я буду працювати після української збірної, на лаві запасних якої команди".

Зауважимо, що контракт Реброва з національною командою діє до 31 липня поточного року.

Збірна України під його керівництвом проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше головний тренер збірної України заявив, що з Еміратів йому надходять пропозиції з астрономічними сумами, але поки він не хоче повертатися в арабські краї.