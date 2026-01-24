Ребров відреагував на повернення Гуцуляка в основний склад Полісся

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував повернення Олексія Гуцуляка в першу команду Полісся.

Слова 51-річного фахівця наводить пресслужба житомирського клубу.

Ребров заперечив свою залученість до повернення Гуцуляка в основу, але відмітив важливість такого рішення.

"Я не вирішував цю ситуацію. Для мене важливо, щоб потенційний гравець збірної України отримував нормальний тренувальний процес. Те, що було U-19, я вважаю, що цього недостатньо", – зауважив Ребров.

Тренер збірної України подякував керівництву Полісся за виважену позицію та висловив сподівання на допомогу Гуцуляка в матчах за національну команду.

"Я дуже вдячний президенту Полісся та тренеру за те, що вони дійсно повернули Олексія. Я впевнений, що він буде тут працювати, набагато краще підготується і до ігор "Полісся", і до матчів національної збірної", – сказав Ребров.

Нагадаємо, що на початку зимових зборів лідерів Полісся Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка перевели до команди U-19. Футболісти не хотіли продовжувати контракт з клубом на нових умовах.

Через кілька днів президент Полісся Геннадій Буткевич ухвалив рішення повернути Гуцуляка до тренувального табору першої команди.

У нинішньому сезоні Гуцуляк зіграв за Полісся 19 матчів, у яких забив три голи та віддав чотири асисти. Контракт вінгера з житомирськими "вовками" завершується у червня 2026 року.

За збірну України Гуцуляк зіграв 14 матчів та забив п'ять голів. Торік 28-річний вінгер став найкращим бомбардиром "синьо-жовтих".